Antisemitische Mordbrennerei

Er will den Tathergang rekonstruieren, Verstrickungen entschlüsseln, eine zweifache Hinrichtung durch Kopfschuss aus der Versenkung und gleichsam in die bundesdeutsche Erinnerungskultur holen. Der Autor Uffa Jensen, Historiker und Vizeleiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, hat mit seinem jüngst erschienenen Buch »Ein antisemitischer Doppelmord. Die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik« viel vor – und spekuliert bisweilen stark.

Der Fall: Am 19. Dezember 1980 wurden Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke in ihrem Haus im fränkischen Erlangen umgebracht. Erschossen vom Führungsmitglied der bereits im Januar desselben Jahres verbotenen »Wehrsportgruppe Hoffmann« (WSG), Uwe Behrendt. ­Lewin war Exvorsitzender der jüdischen Gemeinde Nürnberg, Poeschke als Protestantin aktiv in der deutsch-jüdischen Aussöhnungsarbeit. Das Tatmotiv war Antisemitismus. Aber: »Die Geschichte des Erlanger Doppel...