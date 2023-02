Tief unten

In der mittleren Phase der brasilianischen Militärdiktatur, also 1973, drehte Antonio Carlos da ­Fontoura einen seltsam vibrierenden Film: »A Rainha Diaba«. Diese »diabolische Königin« ist ein Mann (Milton Gonçalves), der die schöne Kleidung, den prunkvollen Schmuck sowie dicke Lagen farbiges Make-up liebt. Diaba herrscht aber auch über eine Favela in Rio de Janeiro. Von einem der schmutzigen Cafés aus kommandiert er Drogengeschäfte, während seine queere Entourage mögliche Gegner auf Abstand hält.

Nun ist eine wichtige Kontaktperson verhaftet worden. Um weitere polizeiliche Aufmerksamkeit von der Gang abzulenken und die Bedrohung seiner Macht zu minimieren, setzt Diaba auf den Trick mit dem Strohmann. Diesen Köder zu ködern ist nicht sehr schwer, denn es wird ein schneller Einstieg in den Drogenhandel versprochen. Bereco (Stepan Nercessian) erweist sich als geeignetes Objekt, er ist naiv und überheblich genug. Davon weiß auch seine gut aussehende, aber vi...