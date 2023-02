Grahn, Lennartz, Zerbe

Dunkle Augen, dunkle Stimme, blonde Haare: Lilo Grahn, die am Dienstag vor 80 Jahren im thüringischen Waltershausen geboren wurde, gehörte in den 60er und 70er Jahren zu den verführerischen Schönen bei DFF und Defa. Dabei kam ihr erster Film »Arabische Nächte«, den sie noch als Babelsberger Schauspielstudentin mit Armin ­Mueller-Stahl drehte, nie zur Uraufführung. Der DFF hatte sich mit einem obskuren britischen Koproduzenten eingelassen, der mit dem Material auf Nimmerwiedersehen verschwand. Als Theaterschauspielerin wurde sie 1967 als Partnerin von Gojko Mitic und Rolf Römer in dem Western nach Coopers »Lederstrumpf«-Geschichten »Chingachgook – Die große Schlange« in einer Hauptrolle besetzt. Später, als Ehefrau des bekannten Grafikers Herbert Sandberg, übernahm sie noch mehrfach markante Rollen, etwa in den Reihen »Polizeiruf 110« und »Schauspielereien« und spielte 1977 neben Ingeborg Naß als g...