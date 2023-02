Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Das geben wir nicht her« Mexiko verstaatlicht Lithiumvorkommen. Ressourcen sollen Konzernen nicht überlassen werden Volker Hermsdorf Mexikos Staats- und Regierungschef Andrés Manuel López Obrador hat am Sonnabend mit einem Präsidialdekret die Verstaatlichung der Lithiumvorkommen in seinem Land angeordnet. »Das Erdöl und Lithium gehören dem mexikanischen Volk. Wir verstaatlichen das Lithium, damit es nicht von ausländischen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Russland oder China ausgebeutet werden kann«, sagte er bei Unterzeichnung des Erlasses im Bundesstaat Sonora. Das Dekret ist ein weiterer Schritt der Regierung nach der Reform des Bergbaugesetzes vom April 2022, mit der Lithium zu einem Rohstoff von öffentlichem Interesse erklärt wurde, dessen Abbau und Verkauf in der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates liegt. Danach darf das Leichtmetall nur noch von dem öffentlichen Unternehmen »Litio para México« (Litio Mx) gefördert und vertrieben werden, das dem als »Secretaría de Energía« (Sener) bezeichneten Regierungsorgan für die Energiepolitik des Landes untersteht. »Das Lithi...

Artikel-Länge: 3622 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen