Weltverbesserer des Tages: Puffin Books

Manches scheint einfach zu einfach. Roald Dahl war Antisemit und auch sonst ein Idiot. So weit. Zugleich Urheber eines Werks, das Generationen human geprägt hat. Es ist ihm unter der Feder entstanden. So gut. Dichter, die im Werk klüger waren als im Leben, sind die Regel.

Verlage dagegen handeln selten klüger, als sie es verstehen. Das bri­tische Haus Puffin Books hat unlängst »sensible Leser« auf Dahls Erzählungen angesetzt. Ergebnis: hunderte Änderungen, nicht an den Stories, nicht an Aussagen – an einzelnen Wörtern. Die Änderungen betreffen mehr als bloß rassistische...