Pflege stürzt Hunderttausende in Armut

Mehr und mehr Pflegebedürftige werden um ihre Ersparnisse gebracht und rutschen in die Sozialhilfe. Zur Zeit liegt der Eigenanteil in Pflegeheimen bei 2.468 Euro im Monat (Bundesdurchschnitt bei anerkanntem Pflegegrad, früher Pflegestufe). Eine Rente, von der sich eine solche Summe bezahlen ließe, beziehen die allerwenigsten. In der Regel wird deshalb alles verscherbelt und aufgebraucht, bis 5.000 Euro Schonvermögen erreicht sind und das Sozialamt die Zuzahlung übernimmt.

Wie der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband am Dienstag mitteilte, ist hierzulande mittlerweile »fast ein Drittel aller Pflegebedürftigen in Heimen auf Sozialhilfe angewiesen«. Der Anteil dürfte weiter steigen, schon wegen der explodierenden Kosten für Energie und Lebensmittel. Dabei sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider, am Dienstag völlig zu Recht: »Wo jeder dritte in Armut und Sozialhilfe fällt, sobald er oder sie auf Pflege angewiesen ist, hat die Pfl...