Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lindner will weiter bremsen Im Ringen um Bundeshaushalt 2024 pocht Finanzminister auf Festhalten an Schuldenregeln Marc Bebenroth Christian Lindner (FDP) kennt seine Rolle: Überlegungen zum Bundeshaushalt 2024 aus dem vom FDP-Chef geführten Finanzministerium sorgen seit Tagen vor allem bei Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) für Unmut. Am Montag abend war dies auch Thema bei einem Treffen zwischen den beiden und Kanzler Olaf Scholz (SPD), wie das Handelsblatt (Dienstag) aus Regierungskreisen erfuhr. SPD und Grüne sehen keinen Grund, angesichts multipler Krisenlagen – und dem Wunsch nach mehr Aufrüstung – auf die strikte Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Obergrenze für Staatsausgaben zu pochen. Die Erweiterung der »haushälterischen Spielräume« sei eine Möglichkeit, hatte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag gegenüber RTL/N-TV betont. »Die Situation gebietet das im Moment.« Doch man regiere im Bund nicht allein. Dessen ist sich »Schuldenbremsen«-Apologet und »Gratismentalität«-Kritiker Lindner bewusst. Er hat am Dienstag weiter dage...

Artikel-Länge: 3506 Zeichen

