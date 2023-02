Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mit Dialog gegen Konflikte Offener Austausch: China legt Konzept für »Globale Sicherheitsinitiative« vor Jörg Kronauer China hat am Dienstag ein neues Konzeptpapier zum Umgang mit internationalen Krisen und Konflikten veröffentlicht. Die »Globale Sicherheitsinitiative« (Global Security Initiative, GSI) zielt darauf ab, die Eskalation zwischenstaatlicher Konflikte konsequent zu vermeiden sowie zugleich deren Ursachen systematisch zu reduzieren. Dazu enthält sie sechs Grundprinzipien, zum Beispiel die Wahrung der Souveränität und der territorialen Integrität aller Staaten, die Berücksichtigung ihrer Sicherheitsinteressen und die Verpflichtung, Streit strikt auf dem Weg des Dialogs zu lösen. Wie Außenminister Qin Gang erläuterte, lehnt sie jegliches Hegemonialstreben und die Anwendung von Druck und Gewalt ab, zielt auf ein Gleichgewicht zwischen den größeren Mächten...

