Biden lobt NATO

US-Präsident Joseph Biden hat bei seinem Besuch in Polen am Dienstag über das Kriegsbündnis NATO gesprochen. »Es ist das bedeutsamste Bündnis, ich würde sagen, vielleicht das bedeutsamste Bündnis der Geschichte, und zwar nicht nur der modernen Geschichte, sondern der gesamten Geschichte«, sagte Biden bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Warschau. Ein Jahr nach »Beginn des Krieges« sei die NATO »stärker als je zuvor«.

Duda dankte dem US-Präsidenten für dessen Besuch in Kiew am Vortag. Dies habe die Moral der Verteidiger des von Russland angegriffenen Landes gestärkt, sagte er. »Aber ...