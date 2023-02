Über 50 Jahre ist es mittlerweile her, dass John Lennon sang: »A working class hero is something to be.« Im Zeitalter der nahezu vollends durchgesetzten Kulturalisierung des Politischen war es an diesem Wochenende Antonio Jonjic zu verdanken, dass zumindest marginalen Teilen der medialen Öffentlichkeit das alte Lennon-Lied und mit ihm auch sozioökonomische Kategorien wieder in Erinnerung gerufen wurden. Denn nach erfolgreicher Ausübung seiner gewerblichen Tätigkeit beantwortete Jonjic mit vorgehaltenem Mikrofon gestellte Nachfragen nach dieser wie folgt: »Na ja, was heißt Spaß? Ich mache die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß. Ich mache das, weil ich muss. Das ist mein Job und das ist meine einzige Zukunft. Deswegen reiße ich mir meinen Arsch auf, jeden Tag, ganz einfach.«

Im Brotberuf...