Lückenbüßer im Kindergarten

Auch die Leiharbeitsfirmen sind »leergefegt«. Maria Montoya Martinez war lange bei einer »Zeitarbeitsfirma« angestellt und hatte über sie als sprachliche Fachkraft in Kitas ausgeholfen. Aber selbst über diesen Weg könnten Kindergärten kaum noch Unterstützung bekommen. Die Erzieher und Sozialarbeiter wurden »verheizt«, sagte Montoya Martinez gegenüber jW am Rande einer Protestkundgebung von Erzieherinnen und Erziehern am Dienstag vergangener Woche in Berlin. Nun arbeitet sie im Rahmen des Bundesprogramms »Sprachkitas«. Die Bundesfinanzierung dafür läuft Mitte des Jahres endgültig aus. Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben die Bundesländer bis zum 30. Juni Zeit, »die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die sprachliche Bildung aus der befristeten Projektfinanzierung in landesspezifische Strukturen zu überführen und Fachkräfte weiter zu finanzieren«. Zahlreiche Länder hätten bereits öffentlich verkündet, die Sprachkitas...