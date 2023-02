Die Tiere von der Landebahn

Geschäftig und trotzdem menschenarm: Die Rollfelder von Flughäfen bieten scheuen Dingern wie Füchsen, Kaninchen oder Feldmäusen Orte zum Verweilen. Stress gibt es nur, wenn sie mal wieder eine Landebahn unterhöhlen. F 2022.

Arte, 17.50 Uhr

Fußball: Testspiel der Frauen

Deutschland – Schweden

Das Duisburger Stadion mit dem lautmalerisch-pittoresken Namen Schauinsland-Reisen-Arena erlebt sonst weniger Hochkarätiges: Die Jungs vom MSV spielen in der Dritten Liga mal wieder gegen den Abstieg und gegen den kämpft auch die Frauenabteilung in Liga eins. Bei diesem Freundschaftskick treffen nun mit den Deutschen und den Schwedinnen Titelkandidatinnen für die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland aufeinander. Eine Generalprobe.

ZDF, 18.0...