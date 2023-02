Bündnisarbeit auf den Bahamas

Mehr Einigkeit als Entschlusskraft: Auf dem am Freitag (Ortszeit) beendeten 44. Treffen der Karibischen Gemeinschaft (Caricom) haben die Regierungschefs der 15 Mitgliedsländer auf den Bahamas Schlüsselthemen für die Zukunft des Integrationsblocks definiert. Zu den größten Herausforderungen in der Karibik gehöre die Entwicklung gemeinsamer Strategien gegen die Auswirkungen des Klimawandels und zur Verbesserung der Ernährungssicherheit, hatte Caricom-Generalsekretärin Carla Barnett bei der Eröffnung des Gipfels am Mittwoch erklärt. Weitere Ziele seien Frieden und Sicherheit in der Region, wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Stärkung der Integration.

Die aus Belize stammende Ökonomin Carla Barnett, die seit 2021 an der Spitze des am 4. Juli 1973 gegründeten Staatenbundes steht, verwies darauf, dass sich die karibischen Volkswirtschaften zwar allmählich von den durch Covid-19 verursachten Rückschlägen erholen, die steigenden Preise für die wichtigsten Rohs...