Faschistischer Angriff

Der brutale Überfall eines faschistischen Schlägertrupps in Florenz am Freitag sorgt in Italien weiterhin für Aufregung. Mindestens sechs Personen hatten vor Unterrichtsbeginn Schüler des Michelangelo-Gymnasiums angegriffen. Wie sich später herausstellte, sind sie Mitglieder der Jugendbewegung »Azione Studentesca«, die mit der Partei von Premierministerin Giorgia Meloni, den faschistischen »Brüdern Italiens« (FdI), verbunden sind.

In den sozialen Medien kursierten am Wochenende Aufnahmen von dem Angriff, die zeigen, wie ein Junge auf dem Boden liegt und minutenlang brutal getreten wird. Ein Lehrer konnte dazwischen gehen und rief die Polizei. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Sonntag meldete, hätte ein Flugblatt der rechten Schülergruppe zu einem Streit mit Schülern einer linken Gruppe geführt, der dann zu dem Angriff führte.

Während der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) sich sonst eher zurückhaltend gegenüber der Regierung von Me...