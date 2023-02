Bezahlbar und ressourcenschonend

Weniger neu bauen, mehr Grün und Wasser, umweltschonende Baustoffe: Darauf lassen sich die Empfehlungen zusammenfassen, die am Montag von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) in Berlin zum Thema »nachhaltiges Bauen« vorgestellt wurden. Grundlage ist eine Studie, die vom Umweltbundesamt (UBA) und der Kommission »Nachhaltiges Bauen« am UBA (KNBau) erarbeitet wurde. Die Autoren befassen sich darin mit der Frage, wie sich mehr bezahlbare Wohnungen schaffen lassen, ohne dabei Umwelt, Klima und Gesundheit der Bevölkerung über Gebühr zu schädigen.

Geywitz plädierte dafür, eine »Kultur der Nachnutzung« zu entwickeln. Unter Gesichtspunkten des Klimaschutzes wie unter Kostenaspekten sei es sinnvoll, vorhandene Gebäude zu erhalten, umzubauen oder aufzustocken. Das heiße aber nicht, dass man gänzlich auf Neubau verzichten könne, der müsse nur »möglichst ökologisch« erfolgen. Wichtig sei auch, von der ...