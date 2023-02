Rechte herausdrängen

In der Partei Die Linke spitzt sich wenige Tage vor der von den Initiatorinnen des mittlerweile von über 550.000 Menschen unterzeichneten »Manifests für Frieden« angemeldeten Kundgebung die Auseinandersetzung um den Umgang mit der Veranstaltung zu. Während der Vorstand des Linke-Landesverbandes Bayern die Mitglieder am Sonnabend zur Teilnahme an der Kundgebung in Berlin aufgerufen hat, wird von einigen Akteuren aus anderen Landesverbänden weiterhin aktiv demobilisiert, indem der aus den Regierungsparteien und von Medien, die für Waffenlieferungen und eine Fortsetzung des Krieges bis zu einem »Sieg« der Ukraine trommeln, in Umlauf gebrachte Vorwurf, es handele sich hier um ein »Querfront«-Projekt, aufgegriffen und verstärkt wird.

