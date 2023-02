Zum Inhalt dieser Ausgabe | Melancholische Vermittlung Die Geschmäcker der anderen: »Endlich tut es wieder weh« von Elif Ken Merten Es gibt sie nicht wie Sand am Meer, aber es gibt sie: Lines in Popsongs, die halbe Bibliotheken aufwiegen. Elif hat einen solchen Vers angebracht, im Refrain zum Song »Feind« (feat. Azad) vom 2020er-Album »Nacht«. Darin heißt es: »Nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist dein Feind.« Dabei kann die einst Zweitplazierte der Pro-sieben-Castingshow »Popstars« (2009) nicht nur Ontologisches, sondern auch flapsig sein: »Süße Rache mit Musik und so«, wie es im Song »Weil du mich nicht geliebt hast« heißt auf ihrem vierten Album »Endlich tut es wieder weh«. »Ich reiße mein Herz aus und werf’ es in die Menge«, heißt es dort im Kehrreim, und: »Du hast mich nicht gewollt, deshalb kriegen mich jetzt alle.« Die Urkatastrophe, der inspirierende Schmerzauslöser: eine Trennung. »Gott sei Dank sind deine Enkelkinder später nicht meine / Weißt du, was ich meine? (Igit...

