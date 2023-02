Schwanger im Erdbebengebiet

Für Frauen kommt es immer noch schlimmer, als die allgemeine Wahrnehmung vermuten lässt. Vor knapp zwei Wochen bebte die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Seither beherrschen Meldungen mit horrenden Opferzahlen und von Hunger und Not die Nachrichtenspalten. Aber auch Hoffnung machende wie von der Rettung einer Schwangeren nach 115 Stunden oder der Geburt der kleinen Aya inmitten der Trümmer – ihre Mutter überlebte sie jedoch nicht. Was einerseits wie ein Wunder anmutet, verweist auf der anderen Seite auf eine weitere Krise: Mehr als 200.000 Schwangere sind in der Region vom Erdbeben betroffen, wie der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) am Montag mitteilte.

Die Geschichte von Buseyna steht exemplarisch für das Schicksal vieler Gebärender. Nach dem Beben floh sie aus ihrem Haus in Adiyaman, eine der Städte in der Türkei, die am stärksten betroffen waren, und suchte Hilfe in einem Krankenhaus. Alle Hospitäler in der Nähe waren jedoch durc...