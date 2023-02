Weg mit dem Z-Wort!

Roma in Deutschland

Es geht um mehr als den Namen eines Mittagessens: Roma erfahren fortwährend rassistische Diskriminierung. Auf der anderen Seite ist es schwer für sie, die Kulturpraktiken am Leben zu halten, die wirklich Teil ihrer Gruppenidentität sind. BRD 2023.

3sat, 12.50 Uhr

Stadt Land Kunst

Themen weit gefächert: Ken Loachs Schottland – so pur wie Whisky; Aragonien – Canyoning als Segen; in Frankreich – Nadines Pasta mit Seespinne; in New York – die Vertriebenen des Central Park. Der Film »Angels’ Share – Ein Schluck für die Engel« (2012) des britischen Sozialrealisten Ken Loach schenkte bereits Einblicke ins proletarische Leben Schottlands, mit seiner Kleinkriminalität und seinem Sinn für Single Malt. Auch ein Sujet, dass Loach interess...