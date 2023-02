Eine nichtalltägliche Tat

In seiner politischen Altersschrift »Zum ewigen Frieden« von 1795 legte sich Immanuel Kant in der Form eines Friedensvertrags die Frage vor, wie ein dauerhafter Frieden zwischen den Staaten Wirklichkeit werden kann. Der Text ist in zwei Hauptabschnitte, zwei Zusätze sowie einen Anhang gegliedert. Die sechs »Präliminarartikel« des ersten Abschnitts sind bereits im Wortlaut zitiert worden (siehe Teil 1 in der Ausgabe vom 16. Februar). Zwar sind für Kant all diese Präliminarartikel »Verbotsgesetze«, doch sind »einige derselben von der strengen, ohne Unterschied der Umstände geltenden Art (leges strictae), die sofort auf Abschaffung dringen (wie Nr. 1, 5, 6)«. (Aus gegenwärtiger Sicht wäre allenfalls Artikel 2 entbehrlich und würde insofern Aufschub dulden.)

Verbotsbestimmungen

Dass er Artikel 1 für unerlässlich von Anbeginn hält, ist selbsterklärend: Denn wer den »ewigen Frieden« auch nur anstrebt – selbst, wenn er die Aussichten der Verwirklichung zu eigene...