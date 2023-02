Danke fürs Zuhören

Auf den ersten Blick wirkt die Zusammenstellung der Filme für die diesjährige »Retrospektive« mit dem thematischen Schwerpunkt der Adoleszenz – »Young at ­Heart – Coming of Age at the ­Movies« – ein wenig disparat. Das hat einen einfachen Grund. Man hat die Reihe nicht im herkömmlichen Sinne kuratiert, sondern dem Festival mehr oder weniger freundlich verbundene Filmschaffende gefragt, was denn so ihre Lieblingsteenagerfilme seien.

Dennoch ist die Retrospektive nicht nur, wie so oft, die Rettung vor dem real existierenden Schwachsinn der Festivalgegenwart, sie hilft auch, zusammen mit der Hommage an Steven Spielberg in drei Filmen, die große Malaise vom Ende des Kinos nachzuvollziehen. Wer gibt im Ernst der Berlinale auf ihrem derzeitigen Kurs noch mehr als fünf Jahre Lebenszeit?

Programmatisch allein schon wegen seines Titels ist »The Last Picture Show« (»Die letzte Vorstellung«, USA 1971) von Peter Bogdanovich (1939–2022), vorgeschlagen hat ihn M. Night...