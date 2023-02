Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dämpfer für Unabhängigkeitsbewegung Schottland: Regierungschefin Sturgeon will zur Freude Londons Amt abgeben. Partei kämpft weiter Dieter Reinisch Nicola Sturgeon tritt ab – nicht sofort, aber sobald ein Nachfolger für die schottische Regierungschefin und Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP) gefunden ist. Für die Unabhängigkeitsbewegung ist dies ein Dämpfer. Wie es mit der SNP und ihrer Forderung nach schottischer Eigenständigkeit weitergeht, wird im März entschieden. Es ist nicht auszuschließen, dass ohne Sturgeon, die als Hardlinerin der Unabhängigkeit galt, der gemäßigte SNP-Flügel an Einfluss gewinnt, der einen Ausgleich mit London anstrebt. Der plötzliche Rücktritt von Sturgeon freut die britische Regierung und den Labour-Chef Keir Starmer. Denn in den vergangenen Jahren hat Labour seine schottischen Wähler fast vollständig an die SNP verloren. Arbeiter und urbane Linksliberale wählen heute SNP, nicht mehr Labour. Starmer hofft, bei den nächsten Wahlen diese Stimmen zurückholen zu können. »Die Zeit ist gekommen«, sagte Sturgeon in einer eilig anberaumten Pressekonferenz am Mittwoch...

