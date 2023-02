Wahlsieg auf Bestellung

Das israelische »Team Jorge« manipuliert gegen Bezahlung angeblich weltweit Wahlen. In 33 Wahlkämpfe und Abstimmungen will das Team eingegriffen haben – meistens erfolgreich. Das weitverzweigte internationale Reportagenetzwerk Forbidden Stories (Verbotene Geschichten) drang tief in die geheime Welt der Cybermanipulation ein. Seit Mittwoch veröffentlicht es seine Ergebnisse unter dem Titel »Storykillers«.

Bis Mittwoch wusste niemand von »Team Jorge« und seinem Chef Tal Hanan, der sich als Alias des Namens »Jorge« bedient. Das Unternehmen taucht nicht im israelischen Firmenregister auf. Doch die Journalisten von Forbidden Stories konnten ihn schließlich aufspüren. Im Sommer 2022 trat ein Journalist von Radio France, der sich als Mittelsmann eines afrikanischen Politikers ausgab, an das »Team Jorge« heran. Sein Auftraggeber habe großes Interesse daran, dass die Wahl in seinem Heimatland verschoben oder besser noch ganz abgesagt werde.

Kein Problem, ließ »Tea...