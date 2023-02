Warnstreik und Normalbetrieb. Ortstermin beim Jobcenter im Wedding

Das Jobcenter in Berlin-Wedding ist am Donnerstag mittag im Normalbetrieb. Vor dem fünfstöckigen Verwaltungsbau jault ein kleiner Hund, der ans Geländer angebunden ist, bis drei Kerle vom Wachschutz vor die Tür treten, über der riesige Klein- und Großbuchstaben verwittern: »jobcenter MITTEinander mehr erreichen«. Einer der Kerle geht in die Hocke, um das Tier zu knuddeln, vorübergehende Frauen mit ungesunder Gesichtsfarbe lächeln in sich hinein.

Derweil erklärt Maik Wagner gegenüber jW, warum die Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) heute gerade hier eine Warnstreikkundgebung veranstaltet. »Die Kollegen hier arbeiten, sagen wir mal, im Brennpunkt«, meint der Bundesvorsitzende der GdS. Die hat landesweit gut 40.000 Mitglieder vor allem in Krankenkassen und Rentenversicherung. Sie stellt aber auch in Berliner Jobcentern die Mehrheit im Personalrat, wie Wagner versichert, so auch in diesem hier.

»Das ist ein harter Job hier im Jobcenter, da haben Sie mi...