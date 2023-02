Hausaufgaben und Hetze

Die »Einzelfälle« rechter Umtriebe in den Reihen der Polizei häufen sich: Am Mittwoch ist bekannt geworden, dass in Sachsen-Anhalt eine Chatgruppe von Polizeischülern mit extrem rechten Inhalten aufgeflogen ist. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, sollen 18 Polizeischülerinnen und -schüler während ihrer Ausbildung Chatnachrichten mit nationalsozialistischen, antisemitischen, rassistischen und gewaltverherrlichenden sowie tierpornographischen Inhalten ausgetauscht haben. Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) will die 18 Bediensteten der Landespolizei nun aus dem Dienst entlassen. Gegen vier wird zudem strafrechtlich ermittelt, weil sie während ihrer Ausbildung an der Polizeiakademie in Aschersleben die Whats-App-Gruppe eröffnet haben sollen.

»Von den 18 Bediensteten haben nach derzeitigem Erkenntnisstand elf aktiv Nachrichten, Videos und Bilder mit entsprechenden Inhalten in die Chatgruppe eingestellt«, sagte Zieschang am Mittwoch. Bestanden ...