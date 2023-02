Zum Inhalt dieser Ausgabe | Helfer und Hetzer Polnisch-belarussisches Grenzgebiet: Bewohner in ihrer Haltung zu Schutzsuchenden gespalten Reinhard Lauterbach, Poznan Nachdem immer mehr Asylsuchende, über Belarus kommend, versuchten, die Grenze nach Polen zu überwinden, sperrte die polnische Seite Anfang September 2021 das Grenzgebiet für zehn Monate weiträumig ab. In einem sechs Kilometer tiefen Streifen war allen Personen, die dort nicht gemeldet waren, der Aufenthalt verboten. Pensionswirten war die Saison verhagelt, Hilfsorganisationen konnten nicht tun, was sie als ihre Aufgabe ansahen. Armee und Grenzbehörde bewachten einen offiziell erklärten Ausnahmezustand. Der ist mit Wirkung zum 1. Juli 2022 wieder aufgehoben worden. Seitdem sind nur noch die ersten 200 Meter westlich des Grenzzauns Sperrzone. Das reicht, um zu verhindern, dass »illegalen Migranten« spontan oder organisiert geholfen wird wie in den ersten Wochen im Spätsommer 2021. Aber Sozialwissenschaftler wie Przemyslaw Sadura und Sylwia Urbanska reisen seitdem regelmäßig in die abgelegenen Dörfer und versuchen, mit den Bewohnern zu reden. Was nicht immer...

Artikel-Länge: 3734 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen