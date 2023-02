Versteckte Botschaften

Meiner Mutter

Anders als von den meisten hingerichteten Widerstandskämpfern, anders auch als von ihrem Mann Arvid, ist von Mildred Harnack, die im Februar 1943 in Berlin-Plötzensee unter dem Fallbeil endete, kein Abschiedsbrief überliefert. Der Pfarrer Harald Poelchau, der sie zuletzt noch in Plötzensee besuchen konnte, hat keinen Brief oder Kassiber von ihr erhalten. Sie war Witwe, da ihr Mann mehr als einen Monat vor ihr hingerichtet wurde. Sie war kinderlos, und ihre Eltern lebten seit Jahren nicht mehr. Es stellt sich die Frage, wem sie also hätte schreiben sollen oder wollen. Hat sie darauf verzichtet, sich zu Wort zu melden, hatte sie resigniert, wagte sie nicht, den Pfarrer zu kompromittieren, indem sie ihm etwas Schriftliches mitgab, oder glaubte sie nach monatelanger Isolation einfach nicht, dass man Angehörigen oder Freunden einen Brief von ihr aushändigen würde? Sie selbst durfte in der Haft keine Post empfangen, sie bekam nur einen Brief ihres...