Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Februar 2023, Nr. 42

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Blutige Gewalt legalisiert Nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 unterzeichnete Reichspräsident von Hindenburg eine Notverordnung, die bis zum Sturz des Naziregimes in Kraft blieb Auf Vorschlag Hjalmar Schachts (1877–1970, deutscher Bankier und Politiker, im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946 freigesprochen, jW) stellten am 20. Februar die Friedrich Krupp AG, die IG Farbenindustrie, die Vereinigte Stahlwerke AG und andere Monopole den Naziführern und der Deutschnationalen Volkspartei eine Summe von drei Millionen Reichsmark als Wahlfonds für die Bekämpfung der Kommunistischen Partei zur Verfügung. Mit dieser finanziellen Unterstützung und der Zustimmung der einflussreichsten deutschen Konzernherren zur restlosen Beseitigung der bürgerlichen Demokratie organisierten die Faschisten die Neuwahlen für den Reichstag und nutzten dabei die Reichstagsbrandprovokation. Am 23. Februar 1933 wurden als Vorspiel dazu das Karl-Liebknecht-Haus, der Sitz des Zentralkomitees der KPD, besetzt und damit auch die Redaktionsräume der Roten Fahne geschlossen. Einen Tag zuvor hatte Hermann Göring (1893–1946, damals Reichsminister ohne Geschäftsberei...

Artikel-Länge: 4865 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen