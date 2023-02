»Totaler Frieden«

Am Montag hat in Mexiko die zweite Runde der Friedensgespräche zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation »Nationale Befreiungsarmee« (Ejército de Liberación Nacional, ELN) begonnen. Sie soll insgesamt 21 Tage dauern. Die Verhandlungen, die nur wenige Monate nach Amtsantritt der ersten progressiven Regierung des Landes unter Präsident Gustavo Petro am 7. August 2022 offiziell wiederaufgenommen wurden, stehen stellvertretend für deren Bemühungen, die Gewalt in Kolumbien nach Jahrzehnten des bewaffneten Konflikts radikal einzudämmen. Der Ansatz, der neben den Verhandlungen mit der ELN auch solche mit anderen Gruppen sowie eine Neuausrichtung der Politik des Staates mit einschließt, wird unter dem Begriff des »totalen Friedens« zusammengefasst.

Innerhalb der ersten sechs Monate im Amt hat es die Regierung in Kolumbien geschafft, den Frieden wieder zu einem zentralen Thema der Politik zu machen. Allerdings zeigt sich immer deut...