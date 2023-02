Per Anhalter durch das Anthropozän

Sonntag, 12. Februar

Nach dem Ballon vor einer Woche hat die US-Luftwaffe in den letzten drei Tagen drei weitere – so wörtlich – »unbekannte Flugobjekte« abgeschossen. Wieder China-Ballons? Bislang sei unklar, so das Pentagon, um was für Objekte es sich handelt und woher sie kommen. Huh!

Die Immobiliengangster von der CDU haben mit 28 Prozent die Berliner Abgeordnetenhauswahl gewonnen, die Immobilienlobbyisten von der SPD wurden mit 18 Prozent zweiter. Vorsprung auf die grünen Panzerspediteure: 105 Stimmen. Überraschung: Die Linke hat die Fünfprozenthürde überwunden. Keine Überraschung: die FDP nicht.

Montag, 13. Februar

Am Morgen nach der Wahl ist offen, wer mit wem eine Regierung bildet und was aus der plagiierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey wird. Vielleicht übernimmt sie eine Praxis als ni...