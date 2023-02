Renitente Belegschaft

Das gab es noch nie: 96 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder der britischen Post votierten am Donnerstag abend für weitere Streiks. Und noch nie war die Zustimmung für Arbeitskämpfe bei einem landesweiten Votum über Arbeitskämpfe im Vereinigten Königreich so hoch. Das überwältigende Ergebnis: 78 Prozent der Postangestellten nahmen an der Abstimmung teil und stellten der Telekommunikationsgewerkschaft CWU für weitere sechs Monate ein Streikmandat aus. Denn nach einem halben Jahr muss nach britischem Gesetz das Mandat für Arbeitsausstände verlängert werden. Deshalb ließ die CWU bereits im Januar ihre Mitglieder bei Royal Mail befragen. Die CWU repräsentiert landesweit 110.000 Postbeschäftigte.

Die Angestellten der Royal Mail sind seit sechs Monaten im Arbeitskampf. Im Dezember 2022 hatten sie eine landesweite Streikwelle organisiert, die in der Vorweihnachtszeit wiederum zu großen Verzögerungen in der ...