Gringos und ihre Schwindler

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro wirft dem Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria (PU) vor, sich nicht an ein Ende November vergangenen Jahres in Mexiko-Stadt vereinbartes Abkommen zu halten und damit die Fortsetzung des Dialogs mit der Regierung zu gefährden. Wenn Teile der PU nicht willens und in der Lage seien, eine Vereinbarung einzuhalten, die nach monatelangen Gesprächen in Anwesenheit von Vertretern Norwegens und Mexikos unterzeichnet wurde, »welche Motivation sollte die Regierung dann noch haben, sich mit diesem Sektor der PU erneut an einen Tisch zu setzen?«, fragte Maduro am Mittwoch in der Fernsehsendung »Con el mazo dando«.

In dem durch Vermittlung Norwegens, Mexikos und Russlands zustande gekommenen Abkommen hatten die Oppositionsvertreter am 26. November der gemeinsamen Einrichtung eines Ausschusses für Sozialprogramme (Mesa Nacional de Atención Social) zugestimmt. Ein Budget in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar sollte durch Freigabe von ...