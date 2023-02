Bioturbo einlegen

Die Zahl nimmt zu, wenn auch langsam: Jeder siebte Agrarbetrieb in Deutschland, etwa 36.550, wirtschaftet ökologisch. Knapp 800 mehr als 2021. Das geht hervor aus dem Branchenbericht 2022 des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), der anlässlich der Spartenmesse »Biofach« vorgestellt wurde, die am Freitag in Nürnberg endete. Aber: Mit rund 14 Prozent Biohöfen und einem Flächenanteil von 11,2 Prozent ist die von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) ausgegebene Zielmarke von 30 Prozent bis 2030 schwerlich zu erreichen. Wachse der Ökolandbau im aktuellen Tempo weiter, habe der Ressortchef seine Vorgabe in 60 Jahren erreicht, berichtete kürzlich das Onlineportal Agrar heute. Bestenfalls.

Das »Schneckentempo« beim Ausbau des Ökolandbaus hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bereits vor zweieinhalb Jahren kritisiert – und Eile angemahnt, sagte deren Leiter für nachhaltige Landnutzung, Peer Cyriacks, am Freitag zu jW. Özdem...