Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Februar 2023, Nr. 42

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Warten auf den Startschuss Krauss-Maffei Wegmann bereit für Ausweitung von Rüstungsproduktion Kristian Stemmler Dank »Zeitenwende« dürfen sich Waffenhersteller über Rekordumsätze freuen. Dennoch wird das Gejammer aus den Vorstandsetagen der Rüstungsindustrie lauter. »Ungeachtet aller politischen Erklärungen« seien »bisher kaum Aufträge eingegangen«, klagte Ralf Ketzel, Chef von Krauss-Maffei Wegmann (KMW), am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Es fehle ein »klarer politischer Konsens«. »Industrielle« Hindernisse für eine Ausweitung der Panzerproduktion könne er nicht erkennen, führte Ketzel aus. Sein Unternehmen frage laufend alle Unterlieferanten, wieviel in welchem Zeitraum produziert werden könnte. Dabei habe der KMW-Chef bislang noch nicht zu h...

Artikel-Länge: 2063 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen