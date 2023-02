Netflix will mehr Knete

Wer kostensparend fernsehen wollte, musste früher die GEZ prellen. Verschiedene Strategien versprachen Erfolg, bis dem Gebaren durch die Einführung einer nutzungsunabhängigen Pauschale pro Haushalt ein Riegel vorgeschoben wurde. Heute teilt man sich Netflix-Accounts über Haushaltsgrenzen hinweg. Das schmeckt dem US-Konzern mit seinen zuletzt gut 30 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz jedoch nicht. Denn in den geschätzt weltweit 100 Millionen rechtswidrig gemeinschaftlich genutzten Zugängen schlummern große Profitpotentiale.

Deswegen will die Konzernführung nun ernst machen und gegen das Kontensharing vorgehen. In Kanada, Neuseeland und einigen südamerikanischen Ländern wurden entsprechende Maßnahmen bereits ausprobiert. Nun wurden auch in der EU erste Testballons gestartet, und zwar in Portugal und Spanien. Dort werden seit kurzem für die gemeinsame Nutzung der Accounts zusätzliche Gebühren erhoben – 3,99 Euro pro Monat in Portugal; 5,99 Euro in Spanien. Do...