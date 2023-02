Ohne Hilfe keine Chance

»Wenn der Kahn sowieso irgendwann sinkt«, hieß es früher bei den alten Seefahrern, »muss wenigstens die Mannschaft stimmen!« Regisseurin Flore Vasseur scheint Anhängerin dieser Philosophie zu sein. Denn auf die Frage, ob das große Ruder auf unserem Planeten doch noch herumgerissen werden könnte, erhält der Zuschauer in ihrem jüngsten Werk »Bigger Than Us« eher skeptische Antworten. Umso mehr zeigt sich Flore Vasseur von Menschen beeindruckt, die all den düsteren Aussichten zum Trotz unverzagt für Verbesserungen kämpfen.

Im Prolog des Films, und auch wirklich nur an dieser einen Stelle, sehen wir Greta Thunberg. Sie redet über die Untätigkeit. Man kann sagen, die Protagonisten des Films verkörpern das genaue Gegenteil.

Es sind durch die Bank sehr junge Menschen, die an den unterschiedlichsten Orten der Welt für Wahrheit, Gerechtigkeit und Würde kämpfen. Miteinander vernetzt sind sie nicht. Für so etwas haben sie gar keine Zeit. Der tägliche Einsatz für die...