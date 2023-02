Am Grab hilft kein Gedanke

Es geht beschwingt los. In Begleitung flinker Achtel trägt die Primgeige das erste Thema vor: ein nach oben strebender Versuch, lebensbejahend zu erscheinen. Das Streben nach oben aber lädt sich im Satz, immer wieder nach unten verlaufend, mit der Kraft chromatisch dunkler Mollakkorde auf. Im zweiten Thema Klartext: Eine bange Frage ertönt, eine Klage, ein Aufschrei, aufgefangen vom vergeblich tröstenden Entgegenkommen der tiefen Stimmen. Eine kurze Durchführung. Nach der Reprise mit den kontrapunktierenden Teilen des ersten Themas in der Coda erneut der Versuch, durch Nacht ins Licht zu dringen, wieder umsonst. Das verkürzte zweite Thema, kleinlaut, resignativ, hat das letzte Wort.

Wem in diesem Allegro von Mozarts Streichquintett g-Moll KV 516 noch nicht klar war, um was es geht: Im zweiten Satz, einem – »normalerweise« an dritter Stelle erklingenden – Menuett, wird es geklärt. Da wird die Zukunft zu Grabe getragen, mag die erste Geige mit ihren süßen E...