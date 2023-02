EU-Zuchtmeisters Schuldenregeln

Mit der wirtschaftlichen Realität der Euro-Zone haben die EU-Schuldenregeln längst nichts mehr zu tun. Angesichts einer durchschnittlichen Staatsverschuldung von 92,9 Prozent ist es absurd, an der 60-Prozent-Marke festzuhalten und allen Krisen zum Trotz Ausgabenkürzungen durchzusetzen. Gleiches gilt für die Drei-Prozent-Neuverschuldungsregel, real lag das durchschnittliche Defizit in der Währungsunion zuletzt bei 5,1 Prozent – Stabilitäts- und Fiskalpakt funktionieren schlicht nicht. Doch Finanzminister Christian Lindner (FDP) will die als Instrumente des Sozialkahlschlags konzipierten Vorschriften nicht aufgeben.

»Die Vorschläge der Europäischen Kommission bedeuten das Betreten eines unentdeckten Kontinents. Niemand kann exakt sagen, was damit verbunden ist«, kommentierte Lindner am Dienstag bei einem Treffen der EU-Finanzminister die zaghaften Bemühungen der Brüsseler Behörde, die Schuldenregeln der Realität etwas näher zu bringen. Deshalb seien sie »fü...