Zukunftszentrum des Tages: Halle an der Saale

Wenn man sich fragt, was man zum nächstbesten Anlass verschenken sollte, heißt es gerne: Zeit. Und wenn einem nichts Besseres einfällt: Geld. Halle an der Saale bekommt nun beides und sagt artig danke. Für rund 200 Millionen Euro wird dort »Zukunft« in Beton gegossen. Bis 2028 soll das »Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation« fertig sein und ab dann jährlich weitere 40 Millionen Euro für den Betrieb vom Bund bekommen. Das Ding werde »mehr gebraucht denn je«, überschlug sich SPD-Bürgermeister Egbert Geier vor Begeisterung, nachdem eine von der Bundesregierung eingesetzte Jur...