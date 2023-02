Mit Hitlergruß und Stahlhelm

Die spanische Regierung »sammelt Informationen« zu zwei Veranstaltungen von Faschisten am Wochenende in Madrid. Das bestätigte sie am Dienstag auf Anfrage der Onlinezeitung Infolibre. Die Ultrarechten hatten sich am 80. Jahrestag der Schlacht von Krasny Bor versammelt, um an die »Blaue Division« zu erinnern, die Franco-Spanien im Zweiten Weltkrieg zur Unterstützung des faschistischen Deutschlands an die Front nach Leningrad gesandt hatte.

Ein neues Gesetz soll derartige Kundgebungen eigentlich verbieten. Das »Gesetz des demokratischen Gedächtnisses« (Ley de la Memoria Democrática) stuft beispielsweise die Verherrlichung des Nazismus und des Franquismus als »schwere Straftat« ein. Das störte die spanischen Faschisten, die am Wochenende in Madrid den »Tag der für Europa Gefallenen« feierten, anscheinend aber recht wenig.

Für eine Versammlung am Freitag auf dem Almudena-Friedhof im Osten der spanischen Hauptstadt gab es laut offiziellen Angaben keine Genehmi...