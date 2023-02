Endlich »frei« mit 200 Euro. Wann die lang ersehnte Energiepauschale für Studierende und Fachschüler ausgezahlt wird, steht weiter in den Sternen. Eine Infokampagne zur Hängepartie mit Open end gibt es aber immerhin schon. Den Startknopf drückte am Dienstag Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Berlin. Ihr Versprechen: »Die Einmalzahlung kommt.« In der Bringschuld sieht sie indes andere und ihre Einlassung dazu lässt tief blicken. »Die jungen Menschen wollen gar nicht, dass wir uns gegenseitig schwarze Peter zuschieben«, sagte die FDP-Politikerin, »aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht«. Nun stünden die Bundesländer in der Verantwortung, »die Hausaufgaben zügig umzusetzen«.

Die Reaktion folgte prompt: Gemachte Hausaufgaben seien nicht gleichbedeutend mit einer guten Leistung, »vor allem, wenn sie nicht rechtzeitig abgegeben werden«, kommentierte der studentische Dachverband FZS gleichentags in einer Medienmitteilung. Wie »blanker Hohn« ...