Schwerste Schäden

Die vom Erdbeben betroffenen Gebiete sowohl in der Türkei als auch in Syrien werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus sind sie seit Jahrzehnten Austragungsort zahlreicher Auseinandersetzungen. Der Südosten der Türkei (Nordkurdistan) ist seit den 1980er Jahren von der Verfolgung der kurdischen Minderheit durch den türkischen Staat geprägt. Zwangsumsiedlungen aus den Dörfern haben über die Jahre die Provinzstädte zu Millionenmetro­polen gemacht. Hinzu kamen seit 2011 syrische Flüchtlinge entlang der türkisch-syrischen Grenze. Städte wie Gaziantep, Hatay und Diyarbakir beherbergen viele Geflohene. Von den etwa 13,5 Millionen Menschen in diesem Gebiet sind zwei Millionen syrische und rund 300.000 afghanische Schutzsuchende.

Nach UN-Angaben sind von Adana und Hatay im Westen bis Diyarbakir im Osten zehn türkische Provinzen von den Folgen des Erdbebens betroffen. Besonders in den Provinzen Kahram...