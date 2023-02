Gewaltfrei in den Panzer

In »Was tun?« nennt Lenin die Arbeit an der Verbreitung und Enthüllung von politischen Tatsachen die »wichtigste Vorbedingung« für die Entwicklung des Klassenbewusstseins und der revolutionären Aktivität der Massen. Man muss »eine klare Vorstellung haben von dem ökonomischen Wesen und dem sozialen und politischen Gesicht« der herrschenden Klasse und ihren Agenten. Enthüllen meint hier, den Graben zwischen Wort und Tat offenlegen, indem die Taten mit den Worten konfrontiert werden.

In dieser Tradition ist das vom Verlag Hintergrund herausgegebene Buch »Die Grünen. Von der Protestpartei zum Kriegsakteur« von Matthias Rude geschrieben. Eng an den Quellen und kompakt stellt er den pazifistischen und ökologischen Bluff der Grünen entlang ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte dar. Der Aufklärungswert des schmalen Büchleins von knapp 80 Seiten ist groß. Mit Urteilen hält sich Rude dabei weitgehend zurück. Die in einen historischen Zusammenhang gebrachten Tatsache...