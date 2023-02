Vergessen Sie Coca-Cola!

Eines der Schlag-, nein: Schlüssel-, nein: Zauberwörter des Wissenschaftsbetriebs lautet »Sichtbarkeit«. Sie können tun und machen, wie und was Sie wollen – solange das kein Schwein mitkriegt, können Sie’s genauso gut auch lassen, aber lassen können Sie’s nicht, wenn Sie im Wissenschaftsbetrieb sind, also brauchen Sie Sichtbarkeit, und Sichtbarkeit bedeutet, ob man seinen eigenen Namen bei Google findet.

Der Autor dieser kleinen Aufklärungskolumne etwa ist ganz wahnsinnig sichtbar. Eine spontane Recherche ergab hauchzart überraschend »ungefähr 233.000 Ergebnisse (0,56 Sekunden)«, zuoberst: »Dirk Braunstein (Dr. phil.), geb. 1971, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte sind Kritische Theorie, Kulturindustrie, das Verhältnis von Philosophie und Soziologie und Archivtheorie.« Jaha, endlich sagt’s mal einer! Nämlich letztlich ich selbst, denn aus keiner anderen Quelle als aus irgen...