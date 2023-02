Rätselhafter Rücktritt des Tages: Julia Schmidt

Der Landesverband der Grünen in Brandenburg war das Sprungbrett für Lichtgestalten wie Franziska Keller und Annalena Baerbock. Vielleicht ja, weil er lebensweltlich ohnehin zu Berlin – also zur Weltgeschichte – gehört: Den Großteil der Stimmen holen die Brandenburger Grünen, die in Potsdam mitregieren, im »Speckgürtel« der im Gegensatz zum Rest des Bundeslandes nicht von Abwanderung geplagten Berliner Umlandgemeinden, aus denen viele Mitglieder und Wähler der Partei werktags an einen Schreibtisch höherer Ordnung in der Hauptstadt strömen.

Normalerweise ist man nett zueinander, der Umgangston ist alles andere a...