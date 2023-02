Friedenskonferenz fordert Verhandlungen

Gemeinsamer Nenner ist ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und die Forderung nach sofortigen Verhandlungen seitens der EU: Am Freitag kamen 20 linke Parteien und Organisationen auf Initiative des parlamentarischen Zusammenschlusses »The Left in the European Parliament – GUE/NGL« in Madrid zur dritten »Europäischen Friedenskonferenz« zusammen. Neben den Organisatoren Podemos (Spanien), Die Linke und der belgischen Arbeiterpartei nahmen etwa der portugiesische Bloco de Esquerda, La France Insoumise, die HDP aus der Türkei, die griechische Syriza, das Linksbündnis aus Finnland, die Linkspartei aus Schweden, aus Italien Sinistra Italiana, Potere al Popolo und die Confederazione Generale Italiana del Lavoro sowie die Women’s International League for Peace and Freedom teil.

Podemos-Ministerin und Gastgeberin Ione Belarra lud gleich zu Beginn ihren Koalitionspartner zum Handeln ein: »Ich möchte den PSOE darum bitten, dass er seine Position überdenkt un...