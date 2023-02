Bande der Solidarität

Auf Initiative von Gewerkschaften aus den USA, Südafrika und weiteren Ländern nimmt eine internationale Kampagne für die Freilassung des US-Bürgerrechtsaktivisten und politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal wieder an Fahrt auf. Bis zum 16. März sollen vielfältige Aktionen Abu-Jamals Verteidigung bei ihrem juristischen Kampf für die Wiederaufnahme seines Gerichtsverfahrens unterstützen. Der ehemalige Black Panther sitzt seit über 41 Jahren im Gefängnis, weil ihm der Mord an einem rassistischen Polizisten untergeschoben wurde, der 1981 seinen jüngeren Bruder misshandelt hatte.

Zum Auftakt des weltweiten Aktionsmonats bestreikten Ortsgruppen der US-Hafenarbeitergewerkschaft ILWU am Donnerstag befristet die Häfen von San Francisco und Oakland in Kalifornien. Ihnen schloss sich in Südafrika die Metallarbeitergewerkschaft NUMSA an, deren Mitglieder vor der US-Botschaft in Pretoria und dem US-Konsulat in der Hafenstadt Durban für die Freilassung Abu-Jamals demons...