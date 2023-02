Zum Inhalt dieser Ausgabe | Weniger Umschlag, mehr Umsatz Stark abgefedertes Minus: Lagergelderlöse prägen Bilanz 2022 des Hamburger Hafenbetreibers HHLA Burkhard Ilschner Der Containerumschlag des staatseigenen Hamburger Logistikkonzerns und Hafenbetreibers HHLA ist zwar zurückgegangen, der Umsatz hat aber dennoch beträchtlich zugelegt; das Ergebnis liegt nur knapp unter dem des Vorjahrs: Das ist, grob zusammengefasst, die Ende vergangener Woche veröffentlichte Bilanz für das Jahr 2022. Der genaue Geschäftsbericht soll Ende März vorgelegt werden. Im Konzern wurden im vergangenen Jahr 6,396 Millionen TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20-Fuß-Standardcontainer) umgeschlagen – ein Rückgang um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 6,943 Millionen TEU. Das ist sehr weit entfernt von dem 25-Millionen-TEU-Ziel, das einst für 2025 avisiert war. Mindestens die Hälfte des Minus dürfte dem Ukraine-Krieg zuzuschreiben sein, denn bei dessen Ausbruch hatte die HHLA den Betrieb ihres Terminals in Odessa eingestellt, dort waren zuvor jährlich rund 300.000 TEU umgeschlagen worden. An den drei Hamburger Terminals Burchardkai, Tolle...

Artikel-Länge: 3487 Zeichen

