Milliarden für Chipstandort BRD

Der Chipkonzern Infineon kann seine Produktion in Dresden ausbauen. Die Bundesregierung machte den Weg frei und erteilte die Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Anschluss gaben auch Vorstand und Aufsichtsgremien grünes Licht für die milliardenschwere Investition. Damit kann Infineon bereits mit den Arbeiten beginnen, bevor die EU-Kommission die beihilferechtliche Prüfung abgeschlossen hat.

Die Bauarbeiten sollen im Herbst anfangen. Knapp drei Jahre später, so die Planung, soll die Produktion aufgenommen werden. Rund 1.000 Arbeitsplätze sollen durch das neue Werk entstehen. Infineon verspricht sich enorme zusätzliche Umsätze, die bei voller Auslastung in der Größenordnung in Höhe von fünf Milliarden Euro liegen sollen.

Ein ebenso hoher Betrag soll jetzt als Gesamtinvestition in den Standort Dresden fließen....