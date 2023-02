Amtshilfe für Ankara

Immer wieder entziehen Behörden politischen Flüchtlingen das dauerhafte Aufenthaltsrecht oder bei deutschen Staatsbürgern den Reisepass. Mit solchen Maßnahmen werden insbesondere Exiloppositionelle aus mit der BRD verbündeten Staaten wie der Türkei aktiv in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt – und an politischer Betätigung in Deutschland gehindert. Von solchen Repressalien ist beispielsweise der heute 37jährige Ilker Sahin seit mehr als sieben Jahren betroffen.

Als er im Juli 2015 einem Termin bei der Kölner Ausländerbehörde nachkam, wurde ihm der Reiseausweis für Flüchtlinge entzogen und statt dessen ein Duldungsbescheid ausgehändigt. In einer 20seitigen Ordnungsverfügung wurde dies damit begründet, dass er aufgrund seiner Teilnahme an Demonstrationen und Konzerten sowie der Anmeldung einer Mahnwache dem Umfeld der in der BRD verbotenen antiimperialistischen Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) zugerechnet werde. Der Familienvater muss ...